10 января 2022 | Время чтения 4 мин

Ангелина Потеряйко, , 12:48 — REGNUM Климатическая повестка распространяется по всему миру как инфекция: на земном шаре осталось очень мало стран, которые не декларируют зелёный энергетический переход и декарбонизацию экономики в качестве своей экологической и экономической политики.

Водород Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако энергетический кризис 2021 года в Евросоюзе доказывает, что такой переход невыгоден национальным экономикам и носит губительный эффект, граничащий с гуманитарной катастрофой.

В конце 2021 года с наступлением холодов объективно растущий спрос на энергоносители при недостаточном их объёме вызвал очередной рекордный всплеск цен. Ситуацию усугубляют низкие объемы выработки энергии ветряными электростанциями на фоне приостановки работы нескольких атомных реакторов во Франции и снижение транзитных мощностей на польском участке газопровода «Ямал-Европа».

С начала 2021 года цены на газ в Европе выросли в 8 раз, на электроэнергию — в 5 раз. На остаток зимы синоптики прогнозируют температуры ниже нормы в ряде северных европейских стран, что послужит толчком для новых ценовых рекордов. Такая ценовая инфляция энергоносителей больно ударяет по карману домохозяйств, и в ЕС уже заговорили об энергетической бедности и методах борьбы с ней.

От зелёного энергетического перехода страдают не только простые граждане, но и крупный бизнес, который претерпевает большие убытки из-за галопирующего роста цен на газ и электроэнергию. Промышленные предприятия постепенно сокращают производство, поэтому говорить о постпандемическом восстановлении экономики не приходится. В список пострадавших вошли алюминиевая компания Dunkerque Industries France (завод по выплавке металла), французская компания Nyrstar (производство цинка), румынский производитель удобрений Azomures.

Электростанция Bergkamen. Франция Smial

Однако политики не спешат признать свою вину и просчёт в фанатичном переводе ЕС на зеленые рельсы. Саммит Евросоюза, прошедший 16−17 декабря 2021 года, показал разногласия между странами блока по вопросу энергетического кризиса, в частности из-за атомной энергетики: участники так и не решили, можно считать ее зелёной или нет.

Палочкой-выручалочкой в текущем ходе событий ЕС считает водород — как дополнение к своим слабым возобновляемым источникам энергии. Но чтобы получить водородную энергию, необходимо использовать электричество, которое в основном генерируется теми же газом и углём. Добавим сюда воду и получим стоимость водородной энергии выше её углеродных аналогов. Цена становится еще менее позволительной, а поставки еще более непостоянными, если идти по европейскому сценарию получения зеленого водорода с помощью электричества, вырабатываемого на ветряных и солнечных электростанциях. Но ЕС упрямо движется по этому пути, и вместо пересчета своего энергетического баланса, сопоставления его с желаемыми экономическими показателями занимается игрой краплёными картами со своей промышленностью и населением, повышая налоги на выработку энергии из нефти, газа и угля, в том числе за счет увеличения сборов за выбросы CO 2 . Таким образом экономически обосновывается «зелёный» водород. Но цены на электричество, а вслед за ними и на все остальные товары, это не останавливает, а, наоборот, подгоняет вверх.

Такая тенденция наблюдается не только в ЕС, но и в ряде других промышленно развитых стран, которые, с одной стороны, пытаются хотя бы декларативно следовать пунктам Парижского соглашения, а с другой стороны, спасают свои экономики от полного обрушения любыми способами.

Например, Австралия, которая становится климатическим изгоем, ищет новые способы генерации сверхдешёвой солнечной энергии, чтобы сократить затраты на производство «зелёного» водорода и сделать его цену ниже 1,44 $ за килограмм.

Проблемы с водородом заключаются не только в высоких затратах на его производство, но и в его низкой энергоэффективности.

Пол Мартин, эксперт по разработке химических процессов и член «Можно смириться с массой проблем с литиевой батареей, потому что за каждый вложенный джоуль вы получаете обратно 90%, но при производстве и хранении водорода вы получаете только 37% энергии. Итак, в лучшем случае 63% энергии теряется», — авторитетно заявляет , эксперт по разработке химических процессов и член Коалиции ученых в области водорода

Электролизёр — оборудование для производства водорода из воды CambridgeBayWeather

Россия тоже ищет возможности использования энергии водорода, ссылаясь на нарастающую угрозу снижения спроса на российское ископаемое топливо на мировом рынке.

Некоторые учёные видят большое будущее за освоением таких источников, которые способны вырабатывать огромное количество электрической и тепловой энергии, к которым, в первую очередь, они относят ядерную энергию. Возможно, такой подход к генерированию водородной энергии, с помощью ядерного реактора — не что иное, как попытка удовлетворить текущие и будущие дорогостоящие капризы Запада.

Безусловно, водородная энергетика имеет ряд преимуществ перед традиционной: это и неограниченные и возобновляемые запасы сырья (воды), и высокий коэффициент отношения энергии к массе (в 3 раза выше, чем у бензина), и экологическая безопасность. Но все эти преимущества тают на фоне описанных выше экономических недостатков. Для замерзающего ЕС водородная политика может стать очередным «холодным столом» в климатическом казино.

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