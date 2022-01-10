Москва, 10 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил правительству РФ до мая 2022 года дать обоснованный расчёт стоимости строительства автомобильной дороги, которая должна соединить по кратчайшему маршруту курорты Кавказских Минеральных Вод и Черноморское побережье. Такое поручение прописано по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, состоявшейся 26 ноября 2021 года.

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В документе, опубликованном 8 января 2022 года на портале правительства России, сказано, что заниматься расчётами кратчайшей дороги с Северо-Кавказского региона на Черное море, о целесообразности которой для развития экономики субъектов СКФО и Юга России не один десяток лет говорят местные власти, будет Минтранс России совместно с Минприроды, Минфином, Минэкономразвития и другими компетентными органами.

«Провести расчёт предварительной стоимости строительства автомобильной дороги (по наиболее короткому маршруту), соединяющей Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры, определить источники его финансирования, эффекты от реализации, а также возможность привлечения внебюджетных средств в реализацию данного проекта», — говорится в поручении.

При этом срок для предоставления обоснованных расчетов определен до 1 мая 2022 года.

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