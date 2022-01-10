Париж, 10 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» не повлияет на 2022 год, передает BFM TV.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер

«В долгосрочной перспективе «Омикрон» и ситуация со здоровьем не повлияют на 2022 год», — заявил Бруно Ле Мэр.

По словам министра, экономика Франции не парализована, но есть трудности в ряде секторов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиолог во Франции Арно Фонтане заявил, что пик заражения коронавирусом наступит примерно в середине января.