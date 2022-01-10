Сеул, 10 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1029 человек. Об этом 10 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 10 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 359 506 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 4464 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 030 450 человек. Уровень полной вакцинации составил 83,9%.

«Бустерную» дозу получили 15 281 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 21 031 481 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3007 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 667 390.

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