Курск, , 12:20 — REGNUM В Курской области 10 января зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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Всего в регионе было выявлено 82 тыс. 637 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 78 тыс. 57 пациентов, в том числе 81 — за последние сутки.

Скончались 2084 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.