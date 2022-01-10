Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM В первый день после новогодних каникул в арбитраж Свердловской области поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает ООО «Уральский редукторный завод». Претензии челябинского кредитора суд пока к производству не принял и дата первого заседания не определена, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от ООО «УВТК» появился в базе 10 января 2022 года. Сумма претензий — 740 594,62 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник АНО союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Прочие детали пока не сообщались.

Предприятие-ответчик создано в октябре 2011 года. В мае 2021 года единственным собственником, согласно данным ЕГРЮЛ, стал Дмитрий Крашенинников. Директор предприятия — Илья Куклин, который также имеет ресторанный бизнес в Нижнем Тагиле. Компания специализируется на производстве подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов.