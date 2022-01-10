Белгород, , 12:26 — REGNUM Пассажиров авиарейса WZ 387 Москва — Белгород эвакуировали из выкатившегося с пределов взлётно-посадочной полосы самолёта в здание аэропорта.

Международный аэропорт «Белгород» Belgorodavia.ru

По данным пресс-службы правительства Белгородской области, SSJ-100 во время посадки 10 января перелетел границу касания ВПП и выкатился за её пределы. В аэропорту уточнили, что коэффициент сцепления в момент касания воздушного судна с землёй соответствовал необходимым требованиям. Самолёт отбуксируют на рулёжную дорожку, а затем на назначенное место стоянки. В причинах ЧП будет разбираться специальная комиссия.

Пассажиры не пострадали, все они эвакуированы в здание аэропорта.

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