Красноярск, 10 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. С территории Красноярска за праздничные и выходные дни вывезли около 50 тыс. кубометров снега и 500 кубометров мусора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, дорожные службы в этот период работали в усиленном режиме.

Администрация Красноярска Уборка дорог

«В этом году на каникулах температура воздуха держалась на отметках от — 10 °C до — 15 °C. В отдельные дни выпадал снег. Поэтому основной упор при уборке дорог был сделан на очистку проезжей части и прометание», — отметили в мэрии.

Крупных аварий в системе городского жизнеобеспечения не зафиксировано, а число аварийных отключений сократилось до 49 с 62 в 2021 год. В их числе происходили засоры в сетях канализации, из строя выходили канализационно-насосные станции.

За десять дней в диспетчерскую службу поступило 157 обращений от жителей по вопросам работы систем электро‑ и теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения. Большая часть из них к настоящему времени отработаны.