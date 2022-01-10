Новосибирск, 10 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Новосибирск стал «Новогодней столицей России», приняв от Нижнего Новгорода хрустальную снежинку. 13 января символ прибудет в город, сообщили в мэрии муниципалитета.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

Для снежинки уже подготовили специальный ледяной дом на Михайловской набережной. Здесь она будет храниться до 2023 года.

«Нижний Новгород один из древнейших городов России, он старше Новосибирска почти на 700 лет. У города, передавшего нам символическую снежинку, за плечами многовековая история, у нас — стремительный рост мегаполиса, со своими плюсами и минусами. Наши города росли на берегах великих рек — Волги и Оби. Оба города сохраняют свой промышленный потенциал и развивают возможности для творческой реализации личности, — отметил мэр столицы Сибири Анатолий Локоть. — С большим воодушевлением мы будем встречать символ новогодней столицы — снежинку — в сердце Сибири. Пусть вслед за передачей символа между нашими городами возникнет больше деловых и туристических контактов».

Отметим, что снежинка изготовлена мастерами села Казаково. По прибытии в Новосибирск делегация проедет с ней по культурным и образовательным учреждениям города. Потом снежинка будет храниться в ледяном доме на Михайловской набережной — до праздничных новогодних мероприятий и международного хоккейного турнира 2023 года.