Белгород, , 12:16 — REGNUM При посадке в международном аэропорту Белгорода выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) пассажирский самолет. Об этом 10 января сообщил источник в экстренных службах региона.

ВПП Донор

«Да, при посадке пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, указывается, что в справочной службе воздушной гавани указали, что выкатился за пределы ВПП вылетевший из Домодедово самолет авиакомпании Red Wings, который призмелился в Белгороде в 10:47.

«Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Выяснением причин происшествия занимается комиссия Росавиации, к работе которой привлечены сотрудники авиакомпании», — также рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января в аэропорту Ханчжоу (Китай) произошел пожар на борту самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-ТУ» (Россия).