Уфа, 10 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Более 1,4 млрд рублей предусмотрено на приобретение коммунальной техники в 2022 году в Башкирии. Об этом сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Алан Марзаев на оперативном совещании в правительстве региона.

Уборка снега

По его словам, общая потребность финансирования на закупку коммунальной техники в республике составляет десять млрд рублей, но в современных реалиях одномоментно выделить эту сумму из бюджета Башкирии невозможно.

«Поэтому в республике предусмотрено выделение 1 млрд 432 млн рублей на приобретение техники в 2022 году», — сообщил Марзаев, отметив, что эти средства предлагается направить на поддержку муниципальных образований в зависимости от площадей и объемов выполняемой работы.

Он отметил, что поставка летней техники планируется в регион до 1 мая текущего года, зимняя техника может поступить в Башкирию до 1 июля текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут повысить зарплату механизаторам коммунальной техники.