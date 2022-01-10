* «Аль-Каиды — запрещённая в России организация

Сана, , 12:19 — REGNUM Йеменские повстанцы (известные как хуситы) освободили из тюрьмы группу боевиков «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (деятельность организации запрещена на территории РФ).

Хуситы Alarabiya.net

Как сообщает Khabar Agency, хуситы заручились поддержкой группировки в боях против правительственной армии Йемена и её союзников из ОАЭ и Саудовской Аравии. По информации агентства, повстанцы готовы отпустить сотни пленных боевиков Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые примут участие в боевых действиях в провинциях Мариб, Байда и Шабва.

Первая группа из 12 боевиков была выпущена из тюрьмы в понедельник, 10 января, в обмен на обещание лидеров местных племён, подчиняющихся Аль-Каиде (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присоединиться к хуситам.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что хуситы несут тяжёлые потери в битве за провинцию Шабва. После недели боёв, повстанцы отступили с ряда ранее занятых позиций.