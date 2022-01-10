Подгорица, 10 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. По данным неправительственной организации «Действие за социальную справедливость» (ASP), на начало октября 2021 года в Подгорице и шести других прибрежных муниципалитетах работало 157,6 тысячи человек, что составляет около 77 процентов от общего числа сотрудников.

Безработица

Согласно собранным ими данным, только в Подгорице сосредоточено около половины работников всей страны.

«В то же время в остальных 17 муниципальных образованиях в северных и центральных районах занято всего 47,9 тыс. человек, а в целых шести городах — менее тысячи занятых, что свидетельствует о поразительной ситуации, особенно на севере, и она постоянно ухудшается», — говорится в заявлении ASP. Согласно этим данным, на начало октября 2021 года во всей стране занятых было 205,6 тыс. человек, из них в Подгорице — 102,8 тыс., что составляет почти половину от общего числа.