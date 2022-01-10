Минск, 10 января 2022, 12:13 — REGNUM Уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, заявил на видеоконференции ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По информации белорусской стороны, подобное может произойти в Узбекистане, уточнил Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что президент КазахстанаКасым-Жомарт Токаевразберется в истинных причинах произошедшего в Казахстане.
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