Минск, , 12:13 — REGNUM Уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, заявил на видеоконференции ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан», — сказал он.

По информации белорусской стороны, подобное может произойти в Узбекистане, уточнил Лукашенко.

«Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан», — заключил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что президент КазахстанаКасым-Жомарт Токаевразберется в истинных причинах произошедшего в Казахстане.

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