Березники, Пермский край, 10 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края прокуратура организовала проверку детского оздоровительного лагеря «Сказка». Основанием стала опубликованная в интернете информация о происшествии в период новогодних каникул, когда детей покусали клопы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

World Health Organization Клоп

«В ходе надзорных мероприятий с привлечением контролирующих органов будет оценено качество оказанных несовершеннолетним услуг, проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в лагере. По итогам проверки и, в случае выявления нарушений, в отношении виновных лиц будут принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сказали в прокуратуре.

Добавим, ранее жительница Березников в соцсети пожаловалась на то, что ее сына во время отдыха в лагере покусали клопы. Директор якобы игнорировал жалобу, впоследствии из группы лагеря в соцсети «В Контакте» пост удалили.

Портал 59.ru информирует о том, что директор детского загородного лагеря признался, что насекомые в детских комнатах были. Профессиональную дезобработку провести не удалось из-за праздничных выходных. Комнаты обработали своими силами. «Уже сейчас мы реализуем мероприятия по очистке. 12-й корпус слит, палаты вымораживаются. Затем будет химия, покраска кроватей и так далее. Мы сделаем всё, чтобы ничего в дальнейшем не омрачало сказочный отдых!», — заявил руководитель.