Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области никто не умер от ковида. Об этом 10 января сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Новгородской области за сутки выявили 89 случаев новых заражений, это на одного человека меньше, чем сутками ранее. При этом в Великом Новгороде выявили 29 случаев за сутки. Статистика заражений в регионе четвёртые сутки подряд составляет менее ста случаев в сутки.

В регионе в очередной раз установлена нулевая смертность от ковида. Сутками ранее от коронавируса, как от основной причины, в области скончались шесть человек.

За прошедшие сутки от ковида в Новгородской области выздоровели 45 человек, это на семь человек больше, чем за 8 января. Статистика выздоровлений резко снизилась в Новгородской области, что, в первую очередь, связано со снижением заболеваемости.

За все время действия в Новгородской области выявили 66 444 случаев заражений коронавирусом. Количество смертей от COVID-19, как от основной причины смерти, составляет 788 случаев. Выздоровели 63 144 человек.

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