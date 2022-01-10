Чебоксары, , 12:12 — REGNUM В Чувашии продолжатся погодные «качели», которые наблюдались в первую декаду января с резким похолоданием и последующим значительным потеплением. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В морозные дни чебоксарцы массово подкармливают голубей Наталия Николаева © ИА REGNUM

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По его словам, 10 января до Поволжья добрался южный циклон, ранее ставший причиной снегопадов Москве и Центральной России. Поэтому очередное потепление в середине месяца сменится морозами, после чего столбики термометров в Чувашии начнут расти.

Погода будет сопровождаться снегопадами. Наиболее сильные осадки прогнозируются в ночь на 11 января. В Чебоксарах за двое суток может выпасть более 10 см снега, температура составит — 5… — 10 градусов мороза.

12 января Чувашия будет находиться в поясе высокого атмосферного давления, осадки прекратятся на сутки. Снегопады возобновятся 13 января, а 14 января они усилятся, прогнозируется метель с порывами ветра до 18 м/с. Снежная погода сохранится 15 января, но при этом температура поднимется до — 5 градусов морозов. 16 января осадки не прогнозируются, но ожидается небольшое похолодание.

По расчётам, за вторую половину недели снежный покров в Чебоксарах может вырасти на 5−10 см.

По данным автор проекта, в новогодние каникулы в Чебоксарах выпало 44% от месячной нормы осадков, а снежный покров увеличился вдвое и достиг 21 см.