Канберра, 10 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. С 10 января в Австралии дети в возрасте от 5 до 11 лет имеют право пройти вакцинацию от COVID-19. Медицинские власти страны пошли на снижении возрастного порога перед началом учебного года, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

В прошлом месяце Управление терапевтических товаров одобрило вакцину Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Исследования показали, что препарат эффективен на 91%.

Дети получат две дозы вакцины с интервалом в восемь недель. Лица старше 12 лет также имеют право на ревакцинацию.

По всей Австралии школы начнут работать с февраля, и сейчас многие родители спешат записать свои детей на получение первого компонента. Всего правом получить прививку от COVID-19 обладают порядка 2,3 млн детей.