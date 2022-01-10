Пенза, , 12:11 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 10 января общее число выявленных заражений коронавирусом достигло 103 648 случаев, за прошедшие сутки заболели 163 человека. Обновленные данные публикует общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне в регионе коронавирус выявили у 167 жителей. Выздоровели с начала пандемии 89 853 ковид-пациента, в том числе за сутки — 613 человек.

Скончались всего 4727 пациентов с коронавирусом, из них 13 — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России из новых выявленных случаев заражения коронавирусом у 2238 человек (14,1%) активно не проявляются признаки болезни.

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