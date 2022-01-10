Перт, Австралия, 10 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В соответствии с долгосрочной политикой, объявленной 10 января премьер-министром штата Западная Австралия Марком Макгоуэном, для посещения большинства мест приема гостей и проведения мероприятий в регионе вскоре будет необходимо предъявлять сертификат вакцинации от COVID-19. Макгоуэн отметил, что предыдущая «временная» политика ограничений теперь станет «долгосрочно», что «усложнит» жизнь непривитым гражданам, передает телеканал Sky News.

грахамеб Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

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«В настоящее время мы завершаем работу по выработке долгосрочной политики, которая будет охватывать широкий спектр лицензированных мероприятий и площадок, ресторанов, а также такие более рискованные объекты, как крытые фитнес-центры», — отметил премьер-министр штата.

Тренажерные залы и кафе были среди заведений, перечисленных премьер-министром Западной Австралии, посетителей которых будут просить предъявить сертификат вакцинации от COVID-19.

Ограничения начнут действовать с 5 февраля. Их подробное описание появится в ближайшие дни, пообещал Макгоуэн.