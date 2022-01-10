Йошкар-Ола, , 12:10 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 953 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 января в Марий Эл выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 31 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 747 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 709 человек.

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