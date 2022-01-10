Ярославль, , 12:27 — REGNUM В травмпункты Ярославля в новогодние праздники обратился 1381 человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Травмпункт в Ярославле

Большая часть людей пришла в больницу имени Соловьёва — в праздничную неделю травмпункт принял 921 пациента. Ещё 460 человек приняли в больнице имени Семашко.

Врачи станции скорой помощи в Ярославле с 1 по 9 января выезжали на вызовы почти 5 с половиной тысяч раз. Из них свыше 500 обращений пришлось на новогоднюю ночь.

«Чаще всего причинами обращаемости были сердечно-сосудистые заболевания, хирургические патологии, инфекционные заболевания, в т. ч. пациенты с коронавирусной инфекцией, ДТП, заболевания органов дыхания. Не обошлось и без криминальной истории. 2 января при обслуживании вызова к пожилой женщине внук пациентки напал на фельдшера», — отметили в департаменте здравоохранения Ярославской области

Всего в приёмное отделение больницы имени Соловьёва за праздничные дни было госпитализировано 122 человека. В частности, 31 декабря был доставлен пациент с травмой после взрыва петарды. Ему была проведена срочная операция.