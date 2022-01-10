Москва, , 12:09 — REGNUM В тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА может войти Василий Березуцкий, ранее работавший в «Краснодаре». Об этом 10 января сообщает Sport24.

Василий Березуцкий Дмитрий Голубович

Ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе ЦСКА. В апреле 2021 года он вслед за Виктором Гончаренко перешёл в «Краснодар».

5 января 2022 года «Краснодар» отправил Гончаренко в отставку с поста главного тренера. Вместе с ним команду покинул и Березуцкий.

Напомним, главным тренером ЦСКА с июня 2021 года является Алексей Березуцкий.

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