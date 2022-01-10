Берн, 10 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Россия и США проводят переговоры по гарантиям безопасности в Женеве без Евросоюза, так как ЕС — не тот собеседник, который может навязать свою точку зрения по украинскому досье. Об этом пишет 10 января швейцарская газета Le Temps.

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По мнению авторов публикации, официального единства в настоящий момент недостаточно для веса в стратегическом мировом балансе. На соотношение сил указывает дипломатическая реальность, а не степень усилий американской администрации по заверению ЕС в том, что за их спиной договорённостей не будет.

«Отсутствие Европейского союза за столом переговоров между Россией и Соединенными Штатами в понедельник в Женеве показывает, что он по-прежнему не является по украинскому досье собеседником, способным навязать свои взгляды», — говорится в статье.

Россия, подчёркивает издание, считает лишь президента США способным дать ей требуемые гарантии. При этом американцы, 9 января предупредившие Москву о риске «конфронтации», подтверждают, что по-прежнему считают себя конечными гарантами безопасности в Старом Свете.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 января намечены российско-американские переговоры в Женеве по рассмотрению инициатив Москвы о гарантиях безопасности. 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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