Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В 2022 году в Санкт-Петербурге модернизируют 114 поликлиник. Ремонт в 45 из них был начат в предыдущем году. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Mos.ru Поликлиника

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году в программу «Модернизация первичного звена Санкт-Петербурга» вошли 78 поликлинических учреждений, из них работы были завершены на 33 объектах. На остальных ремонты продолжатся в новом 2022 году. В 2022 году программа будет продолжена.

«Стартуют ремонты еще на 81 объекте. Они будут проходить преимущественно частями. Например, будет ремонтироваться один этаж или одно «крыло» учреждения. Такой подход был выбран с целью сохранения максимальной доступности первичной медицинской помощи для горожан», — отметили в ведомстве.