Южно-Сахалинск, , 12:06 — REGNUM В районах Сахалина 12 и 13 января ожидаются сильные снег, метель. Спасатели объявили экстренные предупреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

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Первыми снежный циклон накроет Поронайский, Углегорский, Макаровский, Томаринский, Долинский, Холмский, Невельский, Корсаковский, Анивский районы и Южно-Сахалинск. По прогнозам специалистов Сахалинского управления Росгидромета, местами ожидается очень сильный снег. Из-за метели видимость будет ограничена до 500 метров. Непогода сохранится в районах и 13 января.

В Южно-Курильском и Курильском районах порывы ветра достигнут 12 января ураганных отметок — 30−38 м/с, также пройдёт сильный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ураганного ветра не работали 10 января школы посёлка Тикси Булунского района Якутии. Метеоусловия в населённом пункте в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета сочли неблагоприятными, написалТАСС.