Женева, Швейцария, 10 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Российская сторона выслушает позицию США по неразмещению ракет на Украине, но на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности конструктивный диалог возможен только в более широком контексте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

ИА REGNUM Флаги России, Украины и США

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Ранее представитель Белого дома заявил о том, что США готовы обсуждать с РФ отдельные аспекты предложений Москвы по гарантиям безопасности, в числе которых — неразмещение ракет на украинской территории.

«Мы послушаем, что они скажут. Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года», — заявил Рябков в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что открытым остаётся вопрос о готовности США дать правовые гарантии неприсоединения Украины и других стран из существующего известного списка к НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков возглавляет делегацию РФ на переговорах в Женеве, посвящённых гарантиям безопасности. Основная часть дискуссий пройдет 10 января на территории американского представительства при женевском отделении ООН.

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