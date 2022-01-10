Тула, 10 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Тульской области зарегистрирован 1 421 случай заражения коронавирусом за неделю с 4 по 10 января, об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Случаи заражения зарегистрированы у жителей всех районов и городских округов. Выздоровели за тот же период 1 324 жителя региона. За неделю подтверждена смерть 82 COVID-пациентов в возрасте от 33 до 99 лет.

Всего с начала пандемии в Тульской области зарегистрировано 77 223 случая заболевания, выздоровели 68 291 человек, от COVID-19 скончались 4 368 человек.