Лос-Анджелес, США, 10 января 2022, 12:03 — REGNUM Канадский исполнитель Абель Тесфайе (The Weeknd) представил альбом под названием Dawn FM. Пользователи Сети активно обсуждают строчки одного из его треков 10 января.
Поклонники Тесфайе обратили внимание на текст песни Here we go again, где певец рассказывает о свои прошлых и нынешних отношениях: «И моя новая девушка, она кинозвезда», — поётся в треке. Пользователи Twitter считают, что в нём речь идёт об актрисе Анджелине Джоли.
https://twitter.com/milena_saroyan/status/1480287054844280832
«The Weeknd написал в Here We Go… Again про Анджелину Джоли, и это единственная реальность, в которой я согласен жить прямо сейчас», — поделился Thaís, aka. Pingo.
«Подождите. Какого чёрта The Weeknd и Джоли вместе? Что происходит?» — недоумевает nellie.
ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года ряд американских СМИ сообщил о романе The Weeknd и Анджелины Джоли. Пару застали во время ужина в одном из ресторанов в Санта-Монике (США).
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