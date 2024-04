Лос-Анджелес, США, 10 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Канадский исполнитель Абель Тесфайе (The Weeknd) представил альбом под названием Dawn FM. Пользователи Сети активно обсуждают строчки одного из его треков 10 января.

Скриншот с YouTube The Weeknd (Абель Тесфайе)

Поклонники Тесфайе обратили внимание на текст песни Here we go again, где певец рассказывает о свои прошлых и нынешних отношениях: «И моя новая девушка, она кинозвезда», — поётся в треке. Пользователи Twitter считают, что в нём речь идёт об актрисе Анджелине Джоли.

«The Weeknd написал в Here We Go… Again про Анджелину Джоли, и это единственная реальность, в которой я согласен жить прямо сейчас», — поделился Thaís, aka. Pingo.

«Подождите. Какого чёрта The Weeknd и Джоли вместе? Что происходит?» — недоумевает nellie.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года ряд американских СМИ сообщил о романе The Weeknd и Анджелины Джоли. Пару застали во время ужина в одном из ресторанов в Санта-Монике (США).