Багдад, 10 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Лидер политического блока «Ат-Такаддум» Мохаммад аль-Халбуси был переизбран на должность спикера парламента Ирака. Об этом 10 января сообщает информационное агентство Shafaq.

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси

По данным журналистов, Аль-Халбуси получил 200 голосов, в то время как его конкурент, Махмуд аль-Машхадани — только 14 голосов. Ещё 14 депутатов воздержались от голосования.

Ряд политических лидеров Ирака поддержали переизбрание аль-Халбуси, которое должно положить конец политическому кризису в стране. В ближайшее время спикер должен утвердить кандидатуры на ряд ключевых должностей, в том числе — на пост президента страны.

В то же время, сообщает Shafaq, в парламенте Ирака продолжаются прения по вопросам формирования нового правительства страны.