Москва, 10 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Правительство РФ предоставит 7,5 млрд рублей на реализацию программ развития трех пилотных регионов Северного Кавказа. Согласно протоколу по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, состоявшейся 26 ноября 2021 года под руководством председателя правительства Михаила Мишустина, этими регионами стали Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия.

Urosario.edu.co Бюджет

Денежные средства на обеспечение региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства должны предоставляться в качестве поддержки для сдерживания темпов роста тарифов и увеличения социальной поддержки малообеспеченным слоям населения. Субсидии начнут поступать с 1 июня 2022 года на протяжении трех лет — до 1 июля 2024 года.

При этом, как обозначено в документе, опубликованном на портале правительства России 8 января 2022 года, денежные средства будут выделяться трем пилотным республикам только при выполнении определенных условий. В их числе названы, в частности, выполнение субъектами обязательств по установлению с 1 июля 2022 года экономически обоснованных тарифов для юридических лиц (в том числе бюджетных учреждений), а также для поэтапного доведения платы граждан за коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня.

При этом должно быть соблюдено еще одно условие по обеспечению по итогам 2024 года уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии в объеме не менее 90%, а по истечении 2026 года — не ниже среднероссийского уровня.

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