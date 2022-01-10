Уфа, , 12:05 — REGNUM Общая потребность финансирования на приобретение коммунальной техники в Башкирии составляет 10 млрд рублей. Об этом сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Алан Марзаев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он также сообщил, что только за счет приобретения техники не удастся решить вопрос по качественному содержанию улиц и дорог, поскольку в регионе не хватает специалистов рабочих специальностей.

Так, по нормативу в Уфе штат должен состоять из 7302 человек. При этом в городе по штату для содержания улиц и дорог предусмотрено 2434 человека, а фактически работают 1638 человек.

Марзаев сообщил, что руководству города нужно изыскать средства для повышения зарплаты работников коммунальных служб.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главе администрации Уфы Сергею Грекову через две недели доложить о планах по решению данной проблемы.

«Посмотрите, чем можно привлечь механизаторов. Это все-таки тяжелая работа. Где-то общежития, где-то жилье предоставить, обучение, где-то зарплату повысить и т.п. Нужно комплексно поработать», — сказал Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на мероприятиях по уборке снега задействовано свыше 2700 человек.