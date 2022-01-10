10 января 2022 | Время чтения 6 мин

Для Запада есть только один правильный ответ: мощная поддержка Украины, немедленное оживление и расширение обороноспособности НАТО и быстрое укрепление европейской энергетической безопасности. Кремль боится и уважает силу. Он эксплуатирует слабость. Европа должна перестать колебаться и дать ему то, чего он боится, а не то, чего он хочет.

Максим Исаев, , 12:49 — REGNUM Стремление к сохранению «целой, свободной и мирной Европы» подвергается испытанию на Украине, и пока лидеры ЕС, кажется, далеки от того, чтобы заслужить удовлетворительную оценку, пишут Стефано Грациози и Джеймс Джей Карафано в статье, вышедшей 9 декабря в The National Interest.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Российский президент Владимир Путин уже давно использует «захваченные Россией» территории на Украине, а также в Грузии и Молдавии в качестве стартовых площадок для дестабилизации европейской солидарности и создания угрозы безопасности соседних государств, НАТО и Европейского союза. В последние несколько недель Путин «стал наращивать давление, угрожая нападением» на Украину и предъявляя «невыполнимые» требования к НАТО.

Было бы несправедливо сказать, что страны Европы ничего не сделали в ответ на эти действия Москвы. Министры иностранных дел стран Большой семерки, в которую входят четыре европейские державы: Франция, Италия, Германия и Великобритания, пригрозили «возмездием», если Кремль отдаст приказ о военном вторжении на Украину.

«У России не должно быть никаких сомнений в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие затраты в ответ», — заявили они.

Военная техника ВСУ Mil.gov.ua

Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении ЧВК «Вагнер» — российской военизированной организации, «боевики» которой «действуют» на Украине и в большом числе прочих горячих точек. К тому же ни одна европейская страна не заявила о поддержке «возмутительных» требований Кремля, в том числе о прекращении расширения НАТО.

Чего, однако, не последовало, так это сколько-нибудь последовательного ответа на запугивание со стороны России. Лидеры стран Европы не выработали решительного и четкого подхода к ситуации вокруг Украины.

Так, Берлин занял неоднозначную позицию. Некоторые политические партии в коалиционном правительстве во главе с новым канцлером Олафом Шольцем выступают за более жесткий курс в отношении России. Например, лидер ХДС Фридрих Мерц призывает к более непримирительной линии в отношении Москвы. Тем не менее внешняя политика Германии создает впечатление такой же беспомощности, как и всегда.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил с возмущением в интервью Financial Times: «Они всё еще строят газопровод «Северный поток — 2».

На Украине, как и в ряде других центральноевропейских стран, утверждают, что российско-германский трубопровод даст Москве еще больше возможностей шантажировать страны, отказывая в поставках энергоресурсов. Однако новое правительство Германии по-прежнему расходится во мнениях относительно того, следует ли давать разрешение на ввод трубопровода в эксплуатацию.

Позиция Германии в отношении продажи оружия также вызывает разочарование. Резников обвинил Берлин в блокировании закупок Киевом оборонительного вооружения через НАТО.

«Это очень несправедливо», — пожаловался он.

Йенс Столтенберг и солдаты НАТО U.S. Army

В интервью Deutsche Presse-Agentur новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, когда ей задали вопрос по этому поводу, уклонилась от ответа.

«Дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности», — заявила она.

Это совершенно несуразный ответ: после того как Россия сосредоточила более 100 тыс. военнослужащих «на границе» с Украиной, верится с трудом, что помощь Киеву в подготовке к самообороне является эскалацией.

Министр иностранных дел Германии на этой неделе будет в США. Пока непонятно, есть ли у Берлина что-то более решительное, что он мог бы предложить к столу переговоров.

Пока Берлин колеблется, Брюссель выглядит не лучше. Во время недавнего телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал к полному выполнению Минских соглашений — заключенных в 2015 года договоренностей, благодаря которым должен был быть урегулирован конфликт «между Россией» и Украиной. Подобное дипломатическое мышление просто поражает. Эти соглашения — это геополитическая макулатура. С тем же успехом Боррель мог бы трижды постучать каблуками и сказать: «Нет места лучше дома».

Париж, со своей стороны, колеблется между резкими угрозами и призывами к диалогу.

Рим в основном беспокоится о поставках энергоносителей.

«Если мы хотим принять санкции, в том числе и в отношении газа, действительно ли мы способны это сделать? Достаточно ли мы сильны? Подходящее ли сейчас время? Ясно, что ответ — нет», — заявил на недавней пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги.

Лондон был наиболее дальновидным в предупреждении Путина о серьезных последствиях. При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью: «Маловероятно, что Великобритания или ее союзники отправят войска для защиты Украины, если она подвергнется вторжению соседней России».

Даже центральноевропейские соседи Украины, хотя и глубоко обеспокоены угрозой нападения на страну, похоже, не стремятся к конструктивным действиям, которые можно было бы предпринять, чтобы предотвратить нападение России.

Самый жесткий отпор исходит из Северной Европы, где премьер-министр Финляндии Санна Марин в ответ на требования Путина о прекращении расширения НАТО смело заявила, что «Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на членство в НАТО».

Санна Марин Jukka-Pekka Flander SDP

Отсутствие единых европейских усилий вызывает серьезную озабоченность. Проблема разрешения украинского кризиса заключается не в «деэскалации» ситуации. Москва не заинтересована в деэскалации. Она заинтересована только в том, чтобы извлечь максимальную выгоду из созданного ею кризиса. Запад должен сосредоточиться на поддержке суверенитета Украины и способности украинцев защищать себя. Это потребует принятия мер по наказанию Путина за угрозы Украине, а не просто предложения ответить после того, как атака уже началась.

Кроме того, европейские лидеры должны понимать, что речь идет не только об Украине. Украина не является далекой проблемой. Для Кремля Украина — это средство для того, чтобы Европа никогда не была «целостной, свободной и мирной».

Российские власти рассматривают безопасность как игру с нулевой суммой: Москва может выиграть, только если другие проиграют. Украина является продолжением недавнего кризиса с Белоруссией, когда Минск использовал нелегальную миграцию с Ближнего Востока в качестве оружия, чтобы вызвать смятение на Украине, в Польше и во всём Европейском союзе. Белорусский миграционный кризис был частью той же более масштабной стратегии, с помощью которой Путин стремится ослабить западный фронт, сделав ставку на разделенных союзников, нерешительный Брюссель и охлаждение трансатлантических отношений с Вашингтоном после афганского фиаско.

Для Запада есть только один правильный ответ: мощная поддержка Украины, немедленное оживление и расширение обороноспособности НАТО и быстрое укрепление европейской энергетической безопасности. Кремль боится и уважает силу. Он эксплуатирует слабость. Европа должна перестать колебаться и дать ему то, чего он боится, а не то, чего он хочет.