Минск, , 12:00 — REGNUM Уголовные дела по факту обрушения моста в центре Минске возбудило главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии. Об этом 10 января сообщает пресс-служба белорусского СК в своем телеграмм-канале.

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«Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 305 («Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ») и ч. 2 ст. 428 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Республики Беларусь, которые соединены в одном производстве», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным следователей, ночью 8 января стало известно об обрушении части путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига в Минске, в результате которого никто не пострадал.

Кроме того, отмечается, что следователями был произведен осмотр места происшествия и изъяты фрагменты обрушенных конструкций, а также техническая и проектная документация.

При этом указывается, что в настоящее время ведутся допросы должностных лиц организаций, которые осуществляют содержание и техническое обслуживание этого путепровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что в центре столицы Белоруссии произошло обрушение пешеходной части моста.