Москва, 10 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом. Такое заявление 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности стран ОДКБ сделал президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Также, по словам Путина, эти террористы имеют опыт действий в горячих точках планеты.

Российский лидер добавил, что для дестабилизации ситуации в Казахстане определённые силы не чурались искать наёмников и боевиков через социальные сети.

«Опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков», — заявил Путин.

По его словам, Казахстан столкнулся с международным терроризмом.

«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана не стихийными митингами из-за цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались внутренние и внешние силы», — отметил президент России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, слаженность действий боевиков, которые участвуют в массовых беспорядков в Казахстане, позволяет предположить о наличии и них единого центра управления. Глава республики также указал на «высокую боеготовность и звериную жестокость» радикалов.