Сыктывкар, , 11:57 — REGNUM За последние сутки в Республике Коми коронавирус выявили у 71 человека, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 98 353, сообщает оперштаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Смертельных исходов среди ковид-пациентов не фиксируют в регионе уже третьи сутки подряд, в общей сложности в Коми скончались 2657 человек с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России коронавиурс выявили у 15 830 человек, 741 ковид-пациент скончался.