Подгорица, , 11:56 — REGNUM В Черногории сигареты в розничной продаже подорожали на десять евроцентов за пачку с 1 января 2022 года на основании Закона об акцизах, пишет издание Vijesti.

Сигарета

Закон предусматривал повышение удельного акцизного налога на сигареты с 37 до 40,5 евро за 1000 сигарет и пропорциональное снижение с 29 до 27,5 процентов. Рассчитав эти два акциза и рассчитав НДС с этой суммы, розничные торговцы повысили цены на большинство марок сигарет на десять евроцентов за упаковку.

В Черногории эксперты опасаются, что повышение цен на сигареты приведет к росту и так значительной доли серого рынка. В целом в странах Западных Балкан, треть всей табачной продукции находится в «серой зоне».