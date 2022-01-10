Канберра, , 11:58 — REGNUM Первую ракетку мира Новака Джоковича могут снова «задержать» после того, как он выиграл суд по обжалованию аннулирования своей австралийской визы. Об этом дали понять 10 января юристы федерального правительства, передает телеканал Nine News.

Австралия

Правительство Австралии уже дало понять, что отмена аннулирования визы не гарантирует гражданину Сербии получить возможность защитить свой титул на чемпионате Australia Open. В ходе заседания адвокат правительства заявил, что министр внутренних дел страны может решить, принимать ли «еще одно решение об отмене визы».

Адвокат Кристофер Тран сообщил в суде, что ему было приказано отметить, что министр внутренних дел страны Карен Эндрюс в качестве представителя исполнительной власти может использовать свои дискреционные полномочия для аннулирования визы Джоковича.

В свою очередь судья Энтони Келли подтвердил, что, если Джокович будет лишен визы таким образом, он не сможет вернуться в Австралию в течение трех последующих лет.

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