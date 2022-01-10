Сидней, Австралия, 10 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. 10 января премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте в ходе пресс-конференции сообщил о 18 смертях от COVID-19 за последние 24 часа, что стало абсолютным антирекордом по смертности за весь период пандемии в самом крупном штате Австралии. Об этом сообщает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Перротте также отметил, что есть и позитивные новости. Так, например, за последние сутки было выявлено 20 293 новых случая COVID-19. Цифра свидетельствует о резком снижении заболеваемости по сравнению с 30 062 случаями сутками ранее. Однако 9 января было протестировано почти на 15 000 человек меньше.

«Эта цифра занижена», — подтвердила главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант, объяснив, что это связано с отходом от ПЦР-тестирования в пользу проведения экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.

Количество госпитализированных по всему штату возросло до 2030, 159 ковид-пациентов находятся в реанимации.