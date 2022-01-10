Париж, 10 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Эпидемиолог во Франции Арно Фонтане заявил, что пик заражения коронавирусом наступит примерно в середине января, передает BFM TV.

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«Вы должны знать, что существуют региональные различия. Это произойдет чуть раньше в Иль-де-Франс и на северо-западе Франции. Чуть позже в южной и юго-восточной части Франции», — заявил Арно Фонтане.

По его словам, через неделю число госпитализированных пациентов в день достигнет 5000.

Как сообщало ИА REGNUM, верхняя палата парламента Франции рассмотрит законопроект о введении вакцинного пропуска.