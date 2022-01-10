Кемерово, 10 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области не освоили около 800 млн рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ на предоставление жилья детям-сиротам в 2021 году. Глава региона обратился с просьбой перенести средства на 2022 год.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кузбасс

«В условиях роста цен на жилые помещения, с учётом нормативных сроков строительства многоквартирных жилых домов освоить в полном объёме средства резервного фонда до конца 2021 года, к сожалению, не представляется возможным, — говорится в ответе министерства образования региона на запрос ТАСС. — В связи с этим губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым направлено письмо министру просвещения России Сергею Кравцову о рассмотрении вопроса об отзыве неосвоенных средств резервного фонда в сумме 797,3 млн рублей с передачей указанного лимита Минстрою России с целью выделения указанных средств Минстроем России Кузбассу в 2022 году».

По данным региональных властей, доведённые лимиты не позволяют приобрести необходимое число жилых помещений с учётом текущей рыночной стоимости жилья.