Саранск, , 11:54 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 10 января выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 53 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 40 970 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 155 человек, всего с начала пандемии выздоровели 36 219 жителей Мордовии. 1064 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3687 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 9 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 600 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3230 жителей республики.