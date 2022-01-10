Прага, , 11:53 — REGNUM Власти Чехии координируют свою позицию по Украине с другими странами НАТО и, исходя из последующих действий России, готовится активизировать сотрудничество с Киевом. Об этом завил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Чехия сосредотачивается на укреплении собственной устойчивости к последствиям, которые могут повлечь за собой дальнейшие российские шаги по отношению к Киеву и на увеличение помощи Украине в ряде областей, включая военное сотрудничество», — сказал он в интервью журналу Respekt.

Отвечая на вопрос, должна ли Прага мобилизовать армию, если Россия «вторгнется» на Украину, дипломат заявил, что правительство республики разрабатывает сценарии в зависимости от развития международной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января представитель администрации президента США заявил о готовности Белого дома обсуждать с Россией вопросы неразмещения американских ракет на Украине. При этом Вашингтон намерен потребовать от Москвы неких встречных обязательств.

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