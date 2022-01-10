Чехия готова активизировать сотрудничество с Киевом «с учетом действий РФ»
Прага, 10 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Власти Чехии координируют свою позицию по Украине с другими странами НАТО и, исходя из последующих действий России, готовится активизировать сотрудничество с Киевом. Об этом завил глава МИД Чехии Ян Липавский.
Отвечая на вопрос, должна ли Прага мобилизовать армию, если Россия «вторгнется» на Украину, дипломат заявил, что правительство республики разрабатывает сценарии в зависимости от развития международной ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 января представитель администрации президента США заявил о готовности Белого дома обсуждать с Россией вопросы неразмещения американских ракет на Украине. При этом Вашингтон намерен потребовать от Москвы неких встречных обязательств.
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