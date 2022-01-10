Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 304 заражения коронавирусом, что на три больше, чем днем ранее. Об этом 10 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в больницах находятся 1540 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние 193 человек медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 89 пациентов. Свободным остается 41,2% коечного фонда.

С начала пандемии зарегистрировано 163 609 случаев заражения. Выздоровели 149 883 пермяка. От COVID-19 скончались 7577 человек, в том числе десять за последние сутки.

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