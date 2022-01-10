Сеул, 10 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Число случаев заражения штаммом «Омикрон» в столице Южной Кореи увеличилось за неделю более чем вдвое. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, к 00:00 10 января в Сеуле было зарегистрировано 456 случаев заражения штамма «Омикрон», в то время как неделю назад их число не превышало 200 случаев.

Известно, что на штамм «Омикрон» приходится 0,2% от общего числа подтвержденных случаев COVID-19 в Сеуле.

По словам представителей Центрального штаба, штамм «Омикрон», скорее всего, станет самым распространенным штаммом в городе к концу текущего месяца или февралю 2022 года.

Тем временем в южнокорейской столице среднее число ежедневных случаев заражения коронавирусом сократилось с 1533 в последнюю неделю декабря до 1077,7 на прошлой неделе. Уровень смертности по сравнению с двумя неделями ранее остался неизменным — 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3007 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 667 390.

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