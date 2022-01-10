Варшава, 10 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Инфляция в декабре 2021 года в Польше выросла до 8,6% в годовом исчислении. Соответствующий отчет обнародовали в пресс-службе Центрального статистического управления Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Авторы отчета отмечают, что в последние месяцы темпы роста цен в Польше ускорились. Например, если в феврале 2021 года инфляция в стране составляла 2,4%, то в четвертом квартале прошедшего года эта цифра уже не опускалась ниже 7%.

«Больше всего выросли цены на продукты питания и энергоносители. Однако одновременно с этим мы наблюдаем снижение роста цен на топливо. Динамика снизилась с 36,3% в ноябре до 32.9%. Это эффект снижения цен на топливо на мировом рынке. Продолжают расти цены на промышленные товары и услуги. Инфляция будет продолжать оставаться на высоком уровне в ближайшее несколько месяцев. Согласно нашему прогнозу, она замедлится во второй половине нового, 2022-го, года», — указано в документе.