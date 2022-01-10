Москва, , 11:51 — REGNUM За последние сутки в России в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончался 741 человек. Об этом 10 января сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Суточная смертность продолжает снижаться — днём ранее вирус унёс жизни 763 человек. Всего в России за период пандемии скончались 316 904 заболевших.

В Москве за сутки умер 70 ковид-пациент, в Санкт-Петербурге — 62, в Подмосковье — 42.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 15 830 случаев заражения коронавирусом.