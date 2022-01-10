Брисбен, Австралия, , 11:53 — REGNUM За последние сутки в австралийском штате Квинсленд выявили 9581 случай заражения коронавирусом. Однако реальное число заразившихся в штате гораздо выше, поскольку цифра не включает результаты тестов из частных лабораторий. Об этом 10 января сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Премьер-министр штата Анастейша Палащук заявила в ходе пресс-конференции, что туристы из других штатов и территорий Австралии, по всей видимости, стали серьезной причиной всплеска новых случаев заражения коронавирусом.

Выступавший с ней перед журналистами главный санитарный врач Квинсленда Джон Джеррард отметил, что «Омикрон» теперь полностью «доминирует» в регионе, и сейчас на него приходится 90 процентов случаев заболевания в штате.

«Теперь это пандемия «Омикрона», — подчеркнул Джеррард.

Подчеркивается, что оценить реальный масштаб заболеваемости не представляется возможным из-за резкий скаков в статистике — 8 января в Квинсленде было выявлено свыше 18 тыс. случаев заражения коронавирусом.